Le Premier ministre présentera le plan de déconfinement mardi

Masques obligatoires pour les collégiens et lycéens? Idem dans les transports? Combien de tests? Le gouvernement dévoilera mardi son plan pour permettre à la France de sortir du confinement le 11 mai, après un week-end de consultations.

C’est mardi, à 15 h, que le Premier ministre Edouard Philippe présentera devant l’Assemblée « la stratégie nationale du plan de déconfinement », a annoncé samedi soir Matignon à l’AFP. Cette présentation -groupée avec une autre déjà prévue sur l’application de traçage « Stop Covid »- sera suivie d’un débat et d’un vote.

L’enjeu est de réussir à lever le confinement, en vigueur depuis la mi-mars, pour faire redémarrer un pays à l’arrêt, sans pour autant relancer une épidémie qui, depuis le 1er mars, a causé 22614 morts en France, avec 369 nouveaux décès en 24 heures.

Et ce alors que la pression diminue enfin sur les hôpitaux, avec le bilan quotidien de décès le plus faible enregistré depuis plus d’un mois (198 entre vendredi et samedi) et une baisse continue depuis 17 jours du nombre de patients en réanimation (4725 personnes samedi soir), selon le bilan des autorités sanitaires.

Port du masque ou non dans les transports, modalités du retour à l’école, commerces rouverts partout ou seulement dans certaines régions: telles sont les questions majeures que le gouvernement doit encore trancher d’ici la présentation de son plan.