Le préfet du Territoire de Belfort mise sur l’hydrogène pour l’avenir de l’Aire urbaine

Le jeune préfet du Territoire voit en effet dans l’hydrogène et ses diverses applications ( mobilité, mais aussi le « statique », comme la fourniture d’énergie dans les immeubles, voire les quartiers) une réelle opportunité de développement économique pour le nord Franche-Comté (car il raisonne en terme de bassin économique, et pas seulement de structure administrative départementale).

Ainsi, il vient de passer commande d’une étude à l’Agence d’Urbanisme et d’Investissement sur cette thématique. Elle est destinée à identifier tout ce qui peut être industrialisé, donc générateur d’emplois dans le nord Franche-Comté, dans la filière hydrogène. Une restitution est d’ores et déjà programmée le 21 juillet en présence de la Région, du Grand Belfort et de Pays de Montbéliard Agglomération.

Il espère ainsi définir quelles cibles (entreprises, investisseurs, acteurs du développement) « chasser » pour accélérer le développement de cette filière pour laquelle le nord Franche-Comté est déjà bien avancé, via notamment les recherches du FC Lab qui viennent d’être couronnées via la médaille du CNRS décernée à Daniel Hissel. Avec une idée en tête : « Aller plus vite, plus loin, et de façon plus massive ».