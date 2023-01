Le poids croissant de la France dans le déploiement de l’hydrogène

Entre 2011 et 2020, Air Liquide est l’entreprise qui a déposé le plus de FBI au monde, avec 307 dépôts, illustrant aussi que l’univers de la chimie participe fortement à l’innovation sur l’hydrogène. Et présentant également le poids de la France dans cet univers. L’importance d’acteurs comme Air liquide dans l’hydrogène en France permet au pays de se distinguer en se spécialisant dans le stockage, la distribution et la transformation, alors que la France « est à la peine dans les applications finales ». Depuis 2011, les dépôts de brevets ont diminué dans la production d’hydrogène d’origine fossile et ont augmenté dans la production par électrolyse. 55 % des dépôts français liés à l’hydrogène concernent des technologies liées aux enjeux climatiques.

Et le rapport de synthèse d’écrire : « Rendre l’hydrogène à faibles émissions compétitif nécessitera non seulement des politiques ambitieuses mais aussi des améliorations technologiques dans une chaîne de valeur qui touche presque tous les aspects du système énergétique. » La mise en place du projet important d’intérêt européen commun (Piiec) Hydrogène répondait justement à cet enjeu. En juillet 2022 (lire notre article), la Commission européenne autorisait 5,4 milliards d’euros d’aides d’État, pour 41 projets, dont 500 millions sont dirigés vers le nord Franche-Comté, pour McPhy (114 millions d’euros), Alstom (247 millions à répartir entre plusieurs sites français) et Faurecia (213 millions d’euros). Localement, les collectivités locales ont également investi dans le déploiement de cette technologie.