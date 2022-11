Franck Robine, préfet de Côte d’or et préfet de Région depuis le 17 octobre, était en visite ce vendredi 4 novembre dans le Territoire de Belfort. Le programme de cette journée de découverte, était axé sur l’industrie et de l’hydrogène : découverte de la start-up H2Sys à travers le groupe électrogène installé à la préfecture du Territoire de Belfort ; visite de GE Steam Power (dont le rachat par EDF a été confirmé le même jour via l’annonce de la signature du contrat) ; lancement du projet de démonstrateur Belfort ville durable en partenariat avec l’UTBM ; visite d’Alstom ; visite de Mincatec.

Lors d’un point presse à mi-journée, le nouveau préfet de Région s’est dit impressionné par l’écosystème industriel du Territoire de Belfort et sur le développement de la filière hydrogène : « Ici, on est à la pointe, une tête de pont pour la transition énergétique. Ce qui se fait dans le domaine de l’hydrogène est le top du top de ce qui se fait en France ». Une situation qu’il attribue à la fois au « bon réseau de recherche et d’ingénieurs » et à la « tradition industrielle », qu’il considère comme un « terreau pour l’industrie de demain et les technologies de demain ».

Au fait de l’annonce le soir même de la confirmation du rachat de GE Steam Power par l’Etat, il a rappelé la visite d’Emmanuel Macron en février 2022 et ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le « discours de Belfort », avec à la clé l’annonce de la construction de six réacteurs nucléaires EPR équipés de turbines Arabelle. Une perspective positive pour le site de Belfort et ses sous-traitants locaux.