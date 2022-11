Le contrat de rachat par EDF de l’activité nucléaire de GE Steam Power est signé

La nouvelle est importante pour l’industrie belfortaine et au-delà : EDF et General Electric ont signé ce vendredi 4 novembre 2022 « un accord définitif pour l’acquisition par EDF des activités de GE Steam Power portant sur l’îlot conventionnel » des futures centrales nucléaires, françaises en particulier, dont les turbines constituent l’élément principal, a annoncé EDF dans un communiqué. « Ces activités comprennent notamment la fourniture des équipements pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle, ainsi que la maintenance et les mises à niveau des équipements des centrales nucléaires existantes hors Amériques », a indiqué EDF. « Les turbines à vapeur de GE Steam Power peuvent notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 (European Pressurized Reactor) ainsi que les SMR (Small Modular Reactor) », a souligné EDF, qui rappelle que la conclusion de cet accord survient près de neuf mois après la conclusion d’un « accord d’exclusivité » entre EDF et GE le 10 février 2022.

En marge d’une visite à Belfort, le nouveau préfet de Région, Franck Robine soulignait que le président de la République, lors de sa venue à Belfort en février dernier, avait annoncé la construction de six nouveaux réacteurs EPR en France dans le cadre du nouveau plan énergétique. De quoi remplir le plan de charge du site de Belfort.