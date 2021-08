Le nombre de personnes en réanimation en baisse à l’échelle de la région, mais en hausse dans le Territoire de Belfort

L’incidence pour la tranche des plus de 65 ans atteint 54 pour 100 000 habitants. En revanche, l’incidence est plus élevée chez les plus jeunes : 279 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans « soit le taux le plus élevé par classe d’âge » selon le communiqué de l’agence régionale de santé. La positivité des tests reste quant à elle stable dans la plupart des départements. Elle rencontre même une baisse de 2,1% en Côte-d’Or, et de 2,3% en Haute Saône.