Le marché automobile français s’effondre en avril

La crise sanitaire avait déjà entraîné en mars une chute de 72% des immatriculations automobiles, installant dans une crise historique l’ensemble du secteur, lequel attend de pied ferme un plan de relance du gouvernement.

« Ça va être le plan de relance qui va déterminer l’état du marché sur l’année », a commenté François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), joint au téléphone par l’AFP.

« On était parti sur un marché à -20%. La condition, c’est vraiment le plan de relance et il y a beaucoup d’inconnues », a-t-il insisté, évoquant notamment la santé financière des concessionnaires, mise à mal par des semaines de fermeture, même si un léger frémissement s’est produit dans la dernière semaine d’avril.

« Il y a eu des livraisons, des immatriculations qui ont été faites, surtout de la part du groupe Renault et du groupe PSA, pour du personnel médical, des forces publiques. Et puis quelques livraisons à domicile pour des particuliers qui avaient commandé et payé leurs véhicules« , a précisé M. Roudier.