Le marché automobile européen limite les dégâts en juin grâce à la France

Les immatriculations de voitures neuves dans l’Union européenne (UE) s’étaient effondrées de 55,1 % sur un an en mars, puis de 76,3 % en avril et de 52,3% en mai, sous l’effet du confinement des populations et de la fermeture du commerce automobile au plus fort de l’épidémie de Covid-19.

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a donc constaté en juin « une légère amélioration par rapport à mai« , dans un communiqué. « Bien que les concessions aient rouvert après la levée des mesures de confinement, la demande des consommateurs ne s’est pas complètement rétablie le mois dernier », a-t-elle toutefois insisté.

Au sein de l’UE, la France s’est distinguée en étant le seul pays en hausse (+1,2%). Une conséquence « des nouvelles mesures pour stimuler les ventes de véhicules à faibles émissions introduites début juin par le gouvernement français », a commenté l’ACEA.

Les autres grands marchés ont encore subi en juin des baisses à deux chiffres, à l’image de l’Espagne (-36,7%), de l’Allemagne (-32,3%) et de l’Italie (-23,1%).