Le fonds Maugis accompagne deux nouvelles entreprises

Désormais, dix entreprises sont soutenues par le fonds Maugis, chargé de ventiler la pénalité de 50 millions d’euros de General Electric pour non-création de 1 000 emplois lors du rachat de la branche énergie d’Alstom en 2015. Ce mardi 14 septembre, le comité de gestion du fonds de revitalisation industrielle, qui valide les projets, a annoncé le soutien à deux nouvelles entreprises.

Le premier accompagnement est attribué à l’établissement Couturier, à Clairegoutte (Haute-Saône), une société spécialisée dans la mécanique de précision. Le fonds le soutient dans le cadre du lancement du projet Partus. Sous cette marque, l’entreprise développe « le premier équipement CPC industriel conforme aux exigences pharmaceutiques », indique l’entreprise dans sa présentation. Mais qu’est-ce que le CPC, c’est-à-dire « la chromatographie de partage centrifuge » ? « La CPC utilise un système de solvant biphasique. Une des phases est choisie comme stationnaire et est maintenue dans les cellules du rotor par un champ de force centrifuge. La phase mobile est pompée à travers la phase stationnaire. Lors de l’injection d’un échantillon brut, les différents solutés traversent le rotor à une vitesse différente en fonction de leurs coefficients de partage », explique l’entreprise (vidéo ci-dessous).

« La CPC offre une amélioration significative pour la production industrielle de toutes sortes de molécules comparée à la méthode de purification la plus connue qu’est l’HPLC (chromatographie liquide haute pression, NDLR) », ajoute l’établissement Couturier, qui estime qu’avec cette méthode, les sociétés pharmaceutiques et de chimie fine peuvent « accélérer et améliorer la découverte et la commercialisation de leurs molécules ».