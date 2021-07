General Electric : les ex-Hydro soutenus par le fonds Maugis

« Nous sommes hyper contents », confie Sébastien Bruna, le président-directeur général de la toute jeune société. Elle s’est installée dans ses nouveaux locaux, au Techn’Hom, début juin. « Nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines avec le cabinet d’audit », rappelle l’ancien manager de General Electric. En août, elle comptera 11 salariés. L’objectif, atteindre 25 salariés en 2026. « Ce soutien nous donne de la visibilité », poursuit Sébastien Bruna, particulièrement heureux. Depuis le plan social, à l’automne, les batailles ont été nombreuses pour mettre sur pied ce projet. Cette visibilité va notamment permettre de bien structurer l’offre commerciale, alors que BH2M se positionne sur la maintenance des alternateurs des barrages hydro-électriques. Comme Ananke Systems et Purple Alternative surface, l’aide avoisine le million d’euros, selon nos informations. Elle sera décaissée en plusieurs fois, après avoir validé différentes étapes.

« Le Fonds de Revitalisation Industrielle a pour mission d’accompagner des entreprises industrielles et innovantes permettant d’aider des filières industrielles d’avenir à se déployer. Son objectif premier est d’aider des projets permettant la création ou le maintien d’emplois pérennes s’appuyant notamment sur les compétences du bassin de Belfort Montbéliard », rappelle le communiqué. Il est toujours possible de déposer un dossier (www.solutionsfiducie.fr/fonds-de-revitalisation-industrielle/) .

BH2M est la 8e entreprise accompagnée par le fonds Maugis depuis le mois de janvier, après Purple Alternative surface en juin (notre article), Ananké, McPhy, H2SYS, Faurecia, Isthy et MacPlus. En juin, on annonçait que plus de la moitié du fonds (soit plus de 25 millions d’euros) sont fléchés, représentant 735 emplois promis. Aujourd’hui, dix dossiers sont en cours d’étude par les experts ; six ont intégré cette procédure au mois de juin.