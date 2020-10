Le FC Sochaux-Montbéliard évoque des « injures à caractère racial »

« Plusieurs joueurs sochaliens ont confirmé avoir été victimes d’injures à caractère racial inacceptables, de manière insistante et répétée », écrit, dans un communiqué de presse envoyé ce lundi soir, le FC Sochaux-Montbéliard. Le club confirme ainsi la version défendue par Ousseynou Thioune, qui prétend avoir été qualifié de « sale noir » par le gardien de Valencienne, qui l’accuse pour sa part de l’avoir mordu. Le joueur sochalien n’exclut cependant pas « avoir touché le gardien valenciennois involontairement d’une autre manière, probablement en le griffant lorsqu’il s’est dégagé de l’explication en tête en tête entre les deux joueurs », explique le FC Sochaux-Montbéliard dans son communiqué.

Avant de se prononcer sur ces évènements, le club « a souhaité analyser les faits et prendre connaissance des rapports de l’arbitre et du délégué, afin de bénéficier du recul nécessaire », indique-t-il dans le communiqué, tout en notant que ces incidents sont « regrettables ». Il regrette toutefois que ces évènements aient donné lieu « à des lectures partielles et dictées par l’émotion plus que par une étude aussi exhaustive que possible ».