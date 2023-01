Le Doubs multiplie les interdictions pour la Saint-Sylvestre 

La distribution, la vente et l’achat de carburants dans tout récipient transportable. « Sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux » , précise la préfecture. À partir du 31 janvier 8 h.

L’interdiction d’utilisations d’artifices de divertissements : les artifices de divertissements des catégories C2, C3, C4 et F2, F3, F4 sont interdits dans tous les lieux publics. L’interdiction vaut depuis le 28 et jusqu’au 1er inclus. « Pour rappel, seuls les artifices de groupe C1 peuvent être acquis librement par les mineurs de plus de 12 ans », expose la préfecture.