Le déconfinement du Territoire de Belfort en chiffres

C’est le nombre de patients hospitalisés à l’hôpital Nord-Franche-Comté confirme Agnès Hochart, la déléguée territoriale Nord-Franche-Comté de l’agence régionale de santé (ARS). « Nous sommes toujours dans une situation de décrue », confirme-t-elle. Un chiffre l’indique : 13. C’est le nombre de personnes accueillies en réanimation actuellement à l’hôpital Nord-Franche-Comté. Lors du pic, on a accueilli jusqu’à 44 patients, tout en sachant « que treize patients » avaient fait l’objet de « transferts » vers des centres hospitaliers du sud de la France rappelle David Philot, le préfet du Territoire de Belfort. Aujourd’hui, la politique s’axe autour « d’un diagnostic très précoce » et de la volonté de « rompre la chaîne de transmission ». Il faut vite repérer les personnes contaminées et les personnes contacts. Ensuite, on les invite à respecter les consignes sanitaires d’isolement et à se faire dépister. Cette chaîne d’organisation vise « à protéger les population » et à limiter « la circulation active du virus ». L’ARS confirme de nombreux signalements ce week-end, à l’échelle régionale. Selon le ministre de la Santé, deux clusters existent dans la région. L’agence régionale de santé n’a pas encore communiqué précisément à ce sujet.