Le début du chantier du centre de chirurgie de la JonXion envisagé fin 2021

Du côté du projet, le centre de chirurgie doit s’étendre dans un bâtiment de 6 700 m2. Les promoteurs envisageait initialement un bâtiment de 8 000 m2. Finalement, « on le compacte un peu », indique le directeur de La Miotte. Aujourd’hui, on imagine 4 niveaux : un rez-de-jardin, pour accueillir la technique ; un rez-de-chaussée, pour l’accueil et les consultations ; un premier étage dédié aux blocs opératoires ; et un 2e étage avec les 24 lits d’hospitalisation. Mais ce ne sont que des projections. « Cela peut évoluer », confie Roland Jouve. Le centre de chirurgie va accueillir 8 salles aseptiques, les blocs opératoires, contre 6 aujourd’hui, et 2 salles pour les endoscopies et coloscopies.

Le centre de chirurgie va reposer sur une prise en charge chirurgicale en ambulatoire et le très court séjour. Dans cette perspective, le nombre de lit passe de 47 actuellement à La Miotte à 24 dans le nouveau projet. Le taux de chirurgie ambulatoire, de 75 % aujourd’hui, doit atteindre 85 % dès l’ouverture du centre de chirurgie. Et on imagine même qu’il soit supérieur ensuite. De ces objectifs découlent un constat : « Nous menons un double projet », insiste Roland Jouve. La construction du nouveau centre de chirurgie d’une part. Et l’évolution des méthodes de travail des chirurgiens et des équipes d’autre part. On ne change donc pas seulement de lieu. On modifie aussi « l’approche globale ». Et cela se prépare en amont, même si cela n’est pas simple « d’implémenter » ces nouvelles approches dans une clinique qui a plus de 30 ans. « Cela demande une certaine gymnastique », sourit le directeur.