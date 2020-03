Le coronavirus va plonger la France dans la récession, des nationalisations envisagées

Lundi soir, Emmanuel Macron avait déjà annoncé que l’État allait garantir à hauteur de 300 milliards d’euros les prêts bancaires contractés par les entreprises auprès des banques. « Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite », a-t-il promis, en insistant notamment sur le soutien de l’État aux petites entreprises. Pour celles-ci, et également pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, Bruno Le Maire a détaillé l’action du « fonds de solidarité », annoncé la semaine dernière et censé leur apporter « un filet de sécurité ». Doté de 2 milliards d’euros, il soutiendra ceux qui « ont perdu, entre mars 2019 et mars 2020, 70% de leur chiffre d’affaires ». « On va faire simple. On va faire massif et on va faire solidaire », a insisté le ministre de l’Économie. Conséquence logique de cette mobilisation massive : la dette publique dépassera la barre des 100% du PIB cette année, a prévenu Bruno Le Maire.