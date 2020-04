Le confinement des Bourguignons-Francs-Comtois en chiffres

La solitude au contraire, est un autre facteur de stress et d’anxiété de ce confinement. Il concerne 17 % de la population de la région. Parmi ces 477 550 personnes, 25 % a au moins 75 ans et trois quarts sont des femmes. 118 600 personnes de plus de 75 ans vivent seules, dont 33 % en appartement. Elles sont ainsi particulièrement vulnérables et fragiles. On constate par ailleurs, que 27 % de ces personnes âgées isolées, n’habitent pas dans une commune disposant d’un commerce alimentaire, alors que la tendance nationale est plus basse (14 %). Un problème accentué alors que plus de la moitié des personnes de plus de 75 ans ne possèdent pas de voiture.