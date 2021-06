Le colonel Thibaut de Lacoste Lareymondie, nouveau chef de corps du 35e RI [photos]

Dans son allocution, le général Yves Rondeau a replacé l’œuvre de l’officier sur le départ dans les traces du colonel immortel du régiment, l’alors colonel Louis de Maud’huy, de 1910 à 1912 (lire notre article). Il a salué, en Jean Augier, « le chef instituteur et le chef bâtisseur ». « [Vous avez eu] la volonté farouche d’instruire et d’éduquer vos gaillards », a-t-il salué, soulignant ses entraînements d’aguerrissement ou encore la labellisation d’un stage commando (notre article). Il a parfait « le niveau opérationnel de l’As de trèfle (le surnom du régiment, NDLR) », a loué le général Yves Rondeau. « Le régiment ne vous oubliera pas », a-t-il déclaré, avant de présenter aux Gaillards leur nouveau chef, le colonel Thibaut de Lacoste Lareymondie : « Vous lui obéirez ! » a-t-il ordonné.

Le nouveau chef de corps n’est pas un inconnu du 35e RI. C’est son troisième passage, après avoir été commandant de compagnie, de 2007 à 2009, puis chef du bureau opération/instruction entre 2015 et 2017. Lui aussi place « l’entraînement » au-dessus de tout. Il veut « densifier et monter en gamme », afin de « se tenir prêt » face à une menace que l’on n’identifie pas forcément, mais qui implique toujours plus de réactivité. Il compte aussi mettre l’accent sur la mise en place du programme Scorpion, un nouveau système d’information, de commandement et de combat de l’armée de terre. « C’est l’Internet des champs de bataille », image le nouveau chef de corps.

Le colonel Jean Augier quitte Belfort pour Paris, où il rejoint le bureau emploi de l’armée de terre. La mission consiste à s’assurer « que l’ambition stratégique » correspond aux ressources de l’armée de terre. L’officier retient de son passage « une ville marquée par l’histoire militaire », où la population « est très attachée à la chose militaire et à l’esprit de défense ». Sur son commandement, il retient une « mission hors norme ». « Ce fut un honneur et un défi », confie-t-il, associant « ses subordonnés », qui ont mis en place ses idées. « Ils ont compris et mis en œuvre », félicite-t-il. Aujourd’hui, il passe le flambeau au colonel Thibaut de Lacoste Lareymondie. Dans un esprit « de filiation et de pérennité du régiment, comme institution garante de la défense de la nation », relève le nouveau chef de corps du 35e régiment d’infanterie de Belfort. Fermez le banc.