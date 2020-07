Le centre de formation du FCSM classé 6e et recule de 3 places

Le classement 2019-2020 est dominé, comme l’an passé, par le Paris Saint-Germain. Son dauphin est le Stade rennais, suivi de l’Olympique lyonnais, qui retrouve le podium. Les 4e et 5e places sont occupées par l’AS Saint-Étienne et l’AS Monaco. Le club de Lyon a été six fois lauréats, entre 2012 et 2018.

Le classement, établi par la direction technique nationale de la fédération française de football (FFF), repose sur cinq critères : est établi à partir de cinq critères d’efficacité : nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club ; nombre de matches joués en équipe première par les joueurs formés au club ; nombre de matches joués en sélections nationales par les joueurs formés au club ; nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club ; et contrats d’entraîneurs.