Le casse-tête des maires du nord Franche-Comté pour la reprise de l’école

« Il y a une véritable incohérence dans le discours du gouvernement. On n’ouvre pas les bars et restaurants mais on ouvre les écoles », dénonce Nicolas Pacquot, maire d’Étouvans, une commune d’un peu plus de 800 habitants dans le pays de Montbéliard. Il fait partie d’une longue listes de maires qui ont décidé d’interdire la réouverture de leurs écoles à partir du 11 mai, comme le rappelait BFM TV il y a quelques jours. Cela confirme une information relayée par France bleu Belfort-Montbéliard et L’Est Républicain. Pour Nicolas Pacquot, c’était une question de bon sens. Impossible de respecter le protocole sanitaire de 54 pages, « très dur », qui leur a été transmis récemment. Un défi d’autant plus complexe que « si on ne respecte pas des critères du protocole sanitaire, la responsabilité des maires est engagée ».

C’est pour cette raison que même si les écoles dépendent de l’État, le maire a pris un arrêté pour interdire leur réouverture. Les mairies mettent les locaux à disposition et le tout doit se faire dans le respect des normes de sécurité. Une sécurité qui se trouve compromise par une trentaine de raisons, listées dans son arrêté envoyé le 4 mai à la préfecture. Il n’a pour l’instant eu « aucun retour » de celle-ci.