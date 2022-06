Le boulanger de Besançon, l’ovni politique qui bouscule les codes

Mais avec seulement 465 voix d’avance et peu de réserve chez les autres candidats, Stéphane Ravacley sait que le second tour « va être très serré » dimanche prochain. La clé de la victoire selon lui ? Faire voter les 47,61 % d’abstentionnistes de sa circonscription.

Dès lundi, après avoir attaqué sa journée à 3h du matin à la boulangerie et s’être accordé une courte sieste à la mi-journée, il a donc passé une chemise blanche pour repartir sur le terrain. « On veut changer le visage de l’Assemblée nationale, avec des gens comme moi, qui vous ressemblent, pour porter des sujets qui nous ressemblent », explique-t-il aux parents à la sortie de l’école maternelle de Roche-lez-Beaupré, égrenant les mesures du programme de la Nupes. « On n’a plus envie d’aller voter, on n’y croit plus », lui répond Gaëlle Joyeux, une mère de famille qui promet néanmoins d’y « réfléchir ».

Emeline Domini, infirmière de 35 ans, le reconnaît. « C’est bien ce que vous faites ! On s’identifie à votre combat: les boulangers, comme les infirmières, ce sont des gens qui se lèvent tôt et qui font vivre la France », relève cette mère de trois enfants. « Si je suis élu, je ne serai jamais qu’un politique, je resterai moi-même », lui promet-il. « Vous voyez ces chaussures pleines de farine, je les emmènerai avec moi à l’Assemblée Nationale, elle monteront les marches, pour me rappeler que je suis là pour vous ! » ajoute l’artisan.