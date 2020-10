Le 35e RI labellise un stage commando pour aguerrir ses Gaillards [photos]

« C’est une expérience à faire. Malgré toutes les missions que j’ai déjà faites, je n’avais jamais fait ce genre d’aguerrissement. Pour développer les compétences, il n’y a rien de mieux. On se dépasse. C’est stimulant. Il y a de la fierté. Cette nuit, on a dormis en bivouac, sur une bâche en plastique. On a arrêté à 5 h. Pendant 20 minutes, on s’est lavé avec des lingettes et on a mis du talc sur les pieds, pour éviter de transpirer et limiter les frottements. Et à 6 h, on était réveillé. Le manque de sommeil, ça ralentit. Parfois, on a du mal à comprendre des consignes simples. Mais ça va. On se donne à fond. »