L’automobile à hydrogène démarre lentement mais voit loin

Le premier enjeu est la production massive d’hydrogène décarboné, défi que les énergéticiens pensent relever grâce à l’électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire) ou de nucléaire. « À partir de 2021 ou 2022, on va voir arriver des camions, des camionnettes, des bus à hydrogène dans pas mal de villes d’Europe », prévoit Marc Perraudin, directeur de la division Nouvelles Energies chez Plastic Omnium. L’équipementier français, spécialiste du stockage de carburant, a engagé 200 millions d’euros d’investissements sur cinq ans pour développer des réservoirs à hydrogène, déjà commercialisés, mais aussi des piles à combustible.

La flambée de l’action du fabricant américain de camions à hydrogène Nikola, dès son entrée en bourse en juin, a souligné les espoirs de certains investisseurs, dont encore General Motors qui en a pris 11 % mardi. Selon M. Perraudin, les véhicules électriques purement à batteries « ne répondent pas aux besoins » des transports lourds, par manque d’autonomie. Les automobiles, qui ont besoin d’un maillage étroit de stations de recharge, se développeront « après 2025 », estime Plastic Omnium qui table, à l’horizon 2030, sur un marché mondial de 2 millions de véhicules, dont 1,6 million de voitures particulières.

En fin d’année dernière, Renault, pionnier en France, a introduit dans son catalogue une version hydrogène de son fourgon Kangoo, dont il a produit 200 exemplaires. Un deuxième modèle, plus grand, le Master, suivra l’an prochain. Ces versions coûtent près de 50 % plus cher qu’une électrique classique. Mais « avec l’hydrogène, on double l’autonomie pratique pour l’utilisateur », souligne Philippe Diviné, directeur de la stratégie des véhicules utilitaires du groupe. La pile est fournie par le spécialiste Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin qui équipe aussi le fabricant de bus français Safra. En plein essor, l’entreprise française emploie 250 personnes, contre une cinquantaine il y a deux ans, et vise une production annuelle de 25 000 unités en 2025. Chez PSA, qui avait sorti sept démonstrateurs technologiques de 2000 à 2010, de premiers véhicules utilitaires à hydrogène (Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro) seront lancés fin 2021, une offre complémentaire aux véhicules électriques classiques. « Aujourd’hui les temps de recharge des batteries sont pénalisants » pour certaines utilisations professionnelles intensives, tandis que l’hydrogène permet de faire un plein en 2 ou 3 minutes, explique Carla Gohin, directrice de l’innovation du constructeur.