Lachapelle-sous-Rougemont : un faux procès de la R.D. 83 pour construire l’avenir du village

« Plus que le procès de la route, c’est celui du tout automobile », estime « maître » Cyril Blondel, qui défend la R.D. 83, mise en cause. Les témoignages évoquent plutôt, selon lui, « un non-respect des réglementations, des incivilités », relève-t-il. Il estime que l’on constate surtout un manque de politiques publiques plus qu’une responsabilité de « sa » cliente ». Sur les politiques publiques, le syndicat mixte des transports en commun a été sollicité et a répondu. Sur l’absence de plus de transports, par exemple, il note que l’usage de la voiture et très « ancrée », qu’il y aurait un manque de rentabilité.

Le tribunal a ensuite questionné le sentiment d’insécurité, invitant notamment à la barre une jeune collégienne qui longe la R.D. 83 pour aller prendre le bus. « J’ai très peur », confie-t-elle. « [Nos parents] nous ont appris à avoir peur », ajoute-t-elle, décrivant ses coups d’œil dans le dos et sa manière de se coller aux murs pour réduire les risques. L’avocat de la défense de relever qu’un sentiment, ce n’est pas très objectif et pas facile à juger. Selon des chiffres de la gendarmerie nationale, il y a eu sur la R.D. 83 six accidents constatés depuis le 1er janvier 2017, c’est-à-dire entrainant au moins un blessé. Il y en a eu un à Lachapelle-sous-Rougemont, deux à Menoncourt, un à Larivière, deux à Felon ; un accident mortel est à déplorer, à Menoncourt. Six en cinq ans. Les gendarmes ont par ailleurs constaté, entre le 23 février et le 4 mars 2022, 37 infractions, en étant présent tous les jours de la semaine, sur des créneaux d’une à deux heures. Sur ces 37 infractions, 27 étaient des poids lourds en infraction par rapport à l’arrêté municipal interdisant le transit des poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Au cours du procès, on a confirmé l’installation de nouveaux équipements radars, prochainement, dans la commune.