Lachapelle-sous-Rougemont met en scène le procès de la R.D. 83

Dans l’appel à projet Village du futur, le village avait évoqué des projets d’aménagement et la R.D. 83 d’une part, puis le projet de rénovation de l’ancienne cure et enfin les mobilités douces. C’était le point de départ.

Rapidement, trois artistes sont venus en résidence à Lachapelle-sous-Rougemont. Ils sont allés à la rencontre des habitants, pour qu’ils s’expriment. Et la R.D. 83 était dans toutes les conversations. « Elle est tellement présente physiquement et mentalement », observe Nicolas Thinet. On a les pour et on a les contre. Ceux qui regardent les retombées économiques. Et ceux qui s’attardent sur la sécurité routière, les nuisances ou la vie du village. « Surtout, il y a des logiques de groupe, avec des gens qui ne se parlent pas et qui projettent beaucoup sur les autres », observe l’urbaniste. « La R.D. 83 est un catharsis », poursuit-il. Pour avancer, le village doit essayer de régler ce dossier. Collectivement. Et cette initiative permet surtout à l’équipe municipale de ne pas être juge et partie.

La volonté est donc de recréer un débat contradictoire au sujet de la R.D. 83, mais aussi de transmettre des informations. Pourquoi n’installe-t-on pas de ralentisseurs par exemple ? Car le route accueille des convois exceptionnels… Des exemples comme celui-ci sont légion. Il faut l’expliquer. Ainsi est née l’idée de la mise en scène d’un procès, qui apporte du solennel. Et surtout, il invite à écouter les uns et les autres. L’un après l’autre. Les défenseurs de la route. Ses accusateurs. À la fin, les juges n’énonceront pas de condamnation, mais des recommandations, sur le principe « d’une justice restaurative », explique Nicolas Thinet. Ces projets seront les idées collectés par les comédiens lors de leur venue à Lachapelle-sous-Rougemont, voire des propositions du « tribunal ». Ensuite, La Fabrique du Lieu poursuivra son travail avec la commune et ses habitants pour construire ces projets. « Ce sont des sujets très sérieux abordés de manière décalée », résume Nicolas Tinet

Un procès-verbal sera édité et envoyé aux autorités, mais aussi à APRR, par exemple, pour que l’on sache ce qui a été fait à Lachapelle-sous-Rougemont. Et qui pourrait servir de base à une autre approche de la R.D. 83. Verdict, ce dimanche 6 mars.