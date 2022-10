La Vallée de l’Énergie affiche ses (nouvelles) ambitions

Le cluster de la Vallée de l’Énergie a été créé en 2011. Ces dernières années, la structure a vivoté. Une nouvelle dynamique est insufflée depuis un an, avec l’envie assumée de changer la méthode. EDF est revenu dans le tour de table ; c’est un cadre de la direction de l’action régionale Bourgogne-Franche-Comté d’EDF, Alain Daubas, qui a repris la présidence du cluster, en novembre 2021 (lire notre article). Depuis le 3 octobre, la structure dispose aussi d’un directeur, Michel Armand, un ancien de Stellantis.

Avant d’évoquer ses projets, la Vallée de l’énergie a surtout souhaiter redéfinir qui elle était. « Collectivement », insiste Alain Daubas. Une méthode qui veut associer toutes les entreprises de la Vallée, en laissant de la place aux PME-PMI. En 2014, le cluster comptait 50 adhérents, contre 34 en 2021. Il faut redonner confiance en la structure, pour faire croître de nouveau ses adhérents. Les financeurs sont encore là, rassurés par les perspectives dégagées ; le Grand Belfort est même de retour. La nouvelle méthode sera « plus collaborative » et « plus interactive », garantit Alain Daubas. Elle a remis les choses en place pendant cette année de transition, avant se lancer dans l’opérationnel.

Dans cette dynamique, l’association s’est aussi donnée une raison d’être. Une raison d’être définie en réponse « à l’urgence climatique », qui est « notre fil rouge », convient Alain Daubas. Les effets du dérèglement climatique sont de plus visibles et de plus en plus intenses. Et le cluster ne peut pas être en-dehors de ces enjeux, conformément aux engagements politiques, particulièrement à l’échelle européenne. Il encouragera même à la réflexion autour de ces enjeux.

La Vallée de l’énergie veut être « un acteur de la transition énergétique, engagé dans la conception-fabrication de matériels et solutions industrielles pour la production d’énergies bas carbone et la décarbonation des activités professionnelles », peut-on notamment lire dans cette raison d’être. Les énergies inscrites dans le périmètre du plan Vert de l’Union européenne sont incluses dans les actions de la Vallée de l’énergie. Le gaz y est, au sens de l’Europe, comme une énergie transitoire. Le nucléaire aussi, filière importante en Bourgogne-Franche-Comté. Et Alain Daubas de rappeler que le charbon représente toujours, dans le monde, la principale source de production d’électricité (36 % en 2021, selon l’agence internationale de l’électricité). Les énergies fossiles pèsent pour 62% de la production mondiale d’électricité (lire ici) .

L’hydrogène sera une thématique importante de la Vallée de l’énergie, amenant de nouveaux acteurs autour de la table ; le cluster tout comme le nucléaire, relancé par Emmanuel Macron, le 10 février, lors du discours de Belfort. Des perspectives d’emplois et d’activités s’ouvrent et le nord Franche-Comté peut se positionner. Les énergies renouvelables, peu développées, ne doivent pas non plus être oubliées. Alain Daubas a justement dévoilé des intentions pour le territoire d’acteurs de cette industrie.