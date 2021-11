Belfort : Alain Daubas, d’EDF, prend la présidence de la Vallée de l’Énergie

Depuis plusieurs mois, les tractations sont fortes au sein de la Vallée de l’Énergie, qui renouvelait sa gouvernance. Ce lundi, le conseil d’administration de ce cluster des industries de l’énergie a élu Alain Daubas, d’EDF Bourgogne-Franche-Comté, président. Il succède à Jean-Luc Habermacher. Damien Delmont, de la société 3DLM, a été élu vice-président.

« Cette assemblée a également été l’occasion de réaffirmer la vocation de la Vallée de l’Énergie à répondre à un besoin de vision, d’anticipation et d’action collective pour relever les défis posés par la mutation du secteur de l’énergie, participer à la dynamique de ré-industrialisation du pays et concrétiser les opportunités fortes qui se dessinent pour le Nord Franche-Comté, en particulier dans le nucléaire et l’hydrogène », indique le communiqué de presse de cette association, créée en 2013. Le nouveau bureau (à découvrir dans le document ci-dessous) veut définir une feuille de route pour reconstruire le projet de l’association, fixer des ambitions et objectifs. Il veut aussi mieux mobiliser ses adhérents.