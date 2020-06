La Rosemontoise : une enquête ouverte après le décès d’une aide-soignante

Deux soeurs de l’aide-soignante de 53 ans qui travaillait depuis 1989 à l’Ehpad La Rosemontoise, ont déposé plainte pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et non assistance à personne en péril, a-t-on expliqué au cabinet de l’avocat Fabien Arakélian qui défend la famille et selon lequel, il s’agirait d’une première plainte concernant le décès d’une aide soignante.

Le procureur de la République de Belfort, Éric Plantier, a confirmé à l’AFP avoir reçu la plainte le 18 juin et avoir « diligenté une enquête du chef d’homicide involontaire ». Le fils d’un résident de cette maison de retraite a lui aussi porté plainte après la mort de son père le 28 mars.

L’association Servir, qui gère l’établissement, est également mise en cause dans un autre établissement, la Villa des Sapins. Une ancienne salariée a engagé une double procédure judiciaire.