La Région Bourgogne-Franche-Comté vient au secours du tourisme

La Région débloque une enveloppe de 7 millions d’euros au total pour venir en aide aux hébergements touristiques. Elle se concrétisera par une aide de 3000 € pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôte et de 5000 € pour les hôtels, campings. Cette aide est conditionnée à plusieurs critères d’éligibilité : baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires cumulé entre mars-avril 2019 et mars-avril 2020, chiffre d’affaires minimum de 24 000 € pour les meublés et les chambres d’hôtes, structures de jusqu’à 50 salariés.

La Région travaille également sur un projet de création d’une foncière qui pourrait financer de structures pour financer des projet de créations ou extensions immobilières. Ce projet sera présenter lors de la réunion plénière du conseil régional, fin juin.

Une autre projet financier consisterait créer un fonds régional d’investissement « Défi 3 » ouvert à quelques grands équipements structurants touristiques portés par des entreprises. Il consisterait à prendre des participations minoritaires dans le capital d’entreprises pendant 3 à 7 ans avant de revendre. Ce fonds de 20 millions d’euros serait mis en place en partenariat avec Bpifrance et les acteurs bancaires ; la participation de la Région serait de 5 millions d’euros