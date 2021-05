La Région approuve une aide de 65,5 millions d’euros en réponse à la crise

La Région a aussi renforcé son soutien aux structures et aux acteurs culturels, qui ont su innover et inventer de nouvelles formes pour lutter contre cette crise sanitaire. “Nous réaffirmons notre soutien volontariste au spectacle vivant, non seulement à travers 18 structures labellisées ou de diffusion intermédiaire (à hauteur de 2,9 millions d’euros), mais également avec « Culture pour tous », en direction de 27 projets partout sur le territoire”, déclarent les élus régionaux.

Concernant l’agriculture, le tourisme et l’enseignement supérieur, des subventions ont été délivrées pour soutenir la vente directe, le tourisme durable ou encore la rénovation énergétique du campus de la Bouloie-Temis à Besançon. Avec un montant d’un peu plus de 24,2 millions d’euros, le domaine des transports est le plus grand bénéficiaire de cette aide financière.