La population du nord Franche-Comté retrouve son total des années 1970

mis à jour le 19 janvier 2023 à 8h17

2020 est une année charnière. Pour la première fois, les courbes de la natalité et de la mortalité se croisent dans le Territoire de Belfort. En 2020, on enregistre plus de décès que de naissances dans le département. Le solde est de – 200. En 2000, le solde naturel était de 700. En 2010, il était de 640. Ce déficit du solde naturel est une réalité de toute la région.

Certes, l’année 2020 est singulière. Elle est marquée par la pandémie de covid-19, entraînant une hausse de la mortalité (+ 16 % par rapport à 2019 dans le Territoire de Belfort). 1 590 personnes, domiciliées dans le Territoire de Belfort, sont mortes en 2020, contre 1 200 à 1 300 par an, en moyenne, ces quinze dernières années. Malgré cet effet, « le nombre de décès est orienté à la hausse depuis 2010 », observe l’Insee Bourgogne-Franche-Comté dans une analyse de mai 2021, même si le taux de mortalité du département (11,4 ‰) reste inférieur à celui de la région (12,1 ‰). Le vieillissement de la population et « l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges avancés de forte mortalité » explique aussi cette tendance, ajoute l’Insee.

Car si les décès augmentent, les courbes se croisent aussi car la natalité chute. Quand on enregistrait 1 890 naissances par an en 2000 et 1 800 en 2010, elles n’étaient plus que de 1 390 en 2020. Et entre 2019 et 2020, c’est une chute de 4,4 % des naissances que l’on enregistre. « Depuis 2007, la tendance est de plus en plus marquée », confirme Christophe Basso, directeur régional adjoint de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, chef du service Études-Diffusion. Et l’enchaînement des crises (sanitaires, énergétiques, climatiques) ne favorise pas la confiance en l’avenir ; et le taux de natalité s’en ressent.

« La population féminine de 15 à 49 ans diminue également de façon continue depuis 1997, observe l’Insee. De 25 % en 2000, elle est désormais de 20,7 % en 2020. » Même s’il est plus élevé que globalement dans la région, l’indicateur conjoncturel de fécondité passe de 2,02 enfants par femme en 2000 à 1,84 en 2020. Le nombre de femmes en âge de procréer (15-49 ans selon le classement de l’Insee) passe, quant à lui, de 34 000 en 2000 à 32 800 en 2010, puis à 29 000 en 2020. Et la diminution de cette catégorie de la population s’accélère. Alors que la baisse était de 3,53 % dans la première décennie du XXIe siècle, elle était de 11,59 % dans la seconde. Ce déficit devient donc structurel. Il se cumule à un déficit migratoire important – il y a plus de personnes qui quittent le territoire que d’autres qui y viennent – avec une dégradation forte de cette tendance ces dernières années, observent les démographes. Dans les années 2000, on perdait 100 à 150 personnes par an dans le Territoire de Belfort. Entre 2014 et 2020, c’est de l’ordre de 800 personnes par an schématise un analyste.