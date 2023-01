Du Territoire de Belfort à Belfort, la chute du nombre d’habitants continue 

Outre ces deux départements, tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté perdent des habitants. La décroissance est importante en Haute-Saône, par exemple, qui a perdu en six ans 3 746 habitants. Mais cela est encore plus important pour le Territoire de Belfort. L’Insee explique que « le Territoire de Belfort se distingue par un fort retournement de tendance. Il perd des habitants à un rythme rapide entre 2014 et 2020, alors qu’il en gagnait entre 2009 et 2014.» Il est passé de 144 334 habitants à 140 120 habitants en six ans. Soit une baisse de 4 214 habitants.

Pour le Doubs et la Côte-d’Or, Besançon et Dijon poussent la croissance dans le bon sens. + 5 438 habitants en six ans pour Dijon. + 1 568 habitants en six ans pour Besançon. Et cela se ressent également sur les intercommunalités : Dijon Métropole gagne plus de 6000 habitants en six ans. Et le Grand Besançon Métropole gagne 3 9776 habitants sur la même période.

Des dynamiques que l’on ressent beaucoup moins dans le pays de Montbéliard, qui perd 828 habitants en six ans, bien que Montbéliard en gagne 205. Et qui ne se ressentent pas du tout pour le Grand Belfort : 3 900 habitants en moins entre 2014 et 2020. C’est la deuxième chute la plus impressionnante après l’intercommunalité du Creusot – Montceau (- 4 476 habitants).