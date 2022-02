La Peugeot 308 remporte les Trophées de L’Argus dans la catégorie citadine et compacte

La nouvelle Peugeot 308 a remporté l’édition 2022 des Trophées de l’Argus 2022, dans la catégorie Citadine et compacte. C’est la 29e édition de ce trophée. Les Trophées de l’Argus sont décernés par 18 journalistes. « Leur classement est établi selon les critères suivants : budget à l’achat et à l’usage, valeur résiduelle, consommation, innovations et prestations d’usage (qualité, confort, agrément de conduite et design) », détaille le communiqué de presse de la marque Peugeot. « Dans la catégorie des berlines compactes, la Peugeot 308 s’est imposée sans conteste auprès du jury de L’Argus. Style, qualité de présentation, agrément de conduite, confort, équipements technologiques… la berline mulhousienne se hisse, en termes de prestations, au niveau des modèles premium », explique Grégory Pelletier, rédacteur en chef de L’Argus.

Selon la marque, la nouvelle Peugeot 308 est ancré « dans l’ADN Peugeot ». « Dotée d’un design sensuel et aiguisé, elle s’inscrit dans un monde de référence plus haut de gamme et dynamique que ses concurrentes », explique Peugeot. « C’est une récompense forte, venant de journalistes experts, qui savent juger les automobiles en profondeur. Le pouvoir de séduction de la 308 est certain, et ce Trophée prouve qu’elle a aussi la substance technologique et les qualités d’une référence sur le marché. Les clients d’ailleurs ne s’y trompent pas : notre nouvelle 308 a pris le leadership du segment C sur le marché français dès le mois de janvier 2022 ! » commente Linda Jackson, directrice générale de la marque Peugeot

66 modèles étaient en lice cette année et 11 Trophées ont été décernés à l’occasion de l’édition 2022 des Trophées de L’Argus.