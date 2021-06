« La Maison Essert ne tourne pas rond ! »

C’est dans ce contexte que s’enchaînent les démissions. Déjà trois postes de conseillers municipaux étaient vacants. La décision du jour entraîne le départ d’un adjoint et de quatre conseillers municipaux. Et projette la cité vers de nouvelles élections. Par contre, Alain Burger, adjoint à l’urbanisme et qui a rédigé ce communiqué du groupe de « frondeurs » n’a pas démissionné. Pour conserver une opposition face au maire, les élus ont refusé de démissionner en bloc, « pour préserver la commune en ne laissant pas le maire et l’opposition seuls aux commandes et de manière à assurer la continuité des services municipaux ».

« Notre volonté de continuer à œuvrer pour Essert et ses habitants reste intacte, poursuit Alain Burger au nom du groupe. Nous allons dès aujourd’hui orienter nos efforts vers la constitution d’une nouvelle liste pour remporter les élections qui arrivent. Nous sommes déterminés à apporter un vrai changement, en proposant un programme qui permettra enfin à Essert de se diriger résolument vers une gestion responsable, transparente et concertée », annonce Alain Burger. On s’oriente vers l’organisation d’un nouveau scrutin.