Essert : « On peut ne pas être d’accord, mais on ne prend pas la ville en otage »

Le maire reconnait « que l’on peut toujours faire plus et mieux ». Le contexte sanitaire, selon lui, n’a pas aidé à construire un esprit de groupe, un travail d’équipe. Mais le bilan est « bon » estime-t-il. « On a fait des prouesses », lance-t-il, rappelant également l’organisation d’une consultation sur l’augmentation des impôts.

Les opposants lui reprochent l’absence d’un directeur des services (en cours de recrutement), parti en septembre, et dénoncent « une gestion irresponsable ». Ils critiquent aussi l’absence « de transparence » et de « concertation avec les élus ». « Le maire prend des décisions arbitraires et nous avons été trop de fois mis devant le fait accompli », écrivent-ils dans un tract. Ils refusent une démission collective pour éviter de nouvelles élections.

« C’est complètement disproportionné », estime Boris Schottey, adjoint au maire et toujours fidèle à Frédéric Vadot. « Je ne comprends pas la méthode, très violente, comparée aux griefs », poursuit-il. « Je trouve cela inacceptable que les Essertois paient des divisions internes, poursuit-il. On peut ne pas être d’accord, mais on ne prend pas la ville en otage. »

« J’en appelle à la responsabilité de chacun des membres du conseil municipal pour favoriser un climat propice à la bonne administration de la commune d’Essert », écrit de son côté le préfet du Territoire de Belfort.