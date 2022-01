La gendarmerie nationale achète des Peugeot 3008 hybride

En 2020, le ministère de l’Intérieur avait commandé des Peugeot 5008 pour équiper la police nationale et la gendarmerie nationale (lire notre article). La gendarmerie avait également reçu des Peugeot 3008 hybrid rechargeables banalisés. Dorénavant, les gendarmes disposent aussi du Peugeot 3008 Hybrid rechargeable sérigraphiés aux couleurs de la gendarmerie. « Ces nouvelles livraisons sont le signe que les 3008 Hybrid rechargeables répondent au cahier des charges d’une organisation très exigeante en matière de fiabilité et de prestations, ainsi que de la bonne tenue en valeur résiduelle », se félicite Stellantis dans un communiqué de presse.

« Cette commande s’inscrit aussi dans la démarche d’électrification du parc et le souci de l’équiper de véhicules fabriqués en France, et présentant le meilleur niveau de prestations », note le communiqué de presse. Le véhicule dispose d’une puissance cumulée de 225 ch, un couple de 360 Nm et une capacité d’approche discrète lors des patrouilles en mode électrique.

Les véhicules sont fabriqués à l’usine Stellantis de Sochaux et transformés par l’EGP d’Hordain, carrossier référencé pour l’ensemble des véhicules sérigraphiés du Groupe.

De nouvelles dotations sont programmées pour le premier trimestre 2022, pour la gendarmerie et la police nationale.