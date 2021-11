La Cour des comptes alerte sur les incertitudes autour du nucléaire

EDF a fait à l’État une proposition pour construire dans un premier temps 6 nouveaux modèles d’EPR (EPR2) pour un coût de construction estimé à 46 milliards d’euros. Mais les magistrats notent qu’il en faudrait beaucoup plus (jusqu’à « 25 à 30 ») pour maintenir une part de 50 % de nucléaire dans la production électrique au-delà de 2050. Cela nécessiterait « une mobilisation et un effort de redressement accélérés de notre industrie nucléaire » et poserait « la question du nombre de sites disponibles ».

Ils remarquent aussi qu’EDF ne pourra financer seul les nouvelles constructions et qu’un « partage des risques avec l’État » sera nécessaire. Mais le nucléaire n’est pas le seul à poser question : « Les défis à relever paraissent tout aussi importants pour les nouvelles énergies renouvelables », relève la note. Même s’il n’y a pas d’incertitude technologique du côté de l’éolien ou du solaire, ces derniers se heurtent à d’autres défis, du côté de leur stockage ou de leurs difficultés d’implantation notamment. La Cour conclut sur le souhait d’un débat « sur des bases mieux éclairées » alors qu’il existe en particulier « un risque important pour les finances publiques ». « Il n’existe ni décision simple, ni solution à faible coût, ni risque zéro », soulignent les auteurs.