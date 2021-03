Jura: flashé à 57 km/h sur sa trottinette électrique

A Belfort, voici une quinzaine d’années, il y a eu « Cap Man » : un VTétiste facétieux qui avait fait se déclencher le radar automatique du pont Legay, à côté de la Maison du Peuple. La blague avait alors beaucoup amusé.

Aujourd’hui, il s’agit d’une trottinette électrique, et cela ne fait pas rire la police. La vitesse maximale autorisée de ce type d’engin est normalement fixée à 25 km/h; celle de l’histoire de ce jour a été contrôlée à Lons-le-Saunier à 57 km/h. Son conducteur, positif au cannabis, portait des écouteurs ; il a été interpellé et sa trottinette confisquée, a indiqué ce vendredi 12 mars la police. Le véhicule « circulait en pleine voie de circulation, alors qu’une bande cyclable est existante à cet endroit », a relaté la police nationale du Jura sur sa page Facebook. Le conducteur s’est « vu reprocher également le port d’un casque audio sur les oreilles, le coupant ainsi du bruit de son environnement ».

Le conducteur, âgé de 49 ans, a enfin été contrôlé positif au cannabis, a précisé à l’AFP le commandant divisionnaire Patrick Fournier. « Une procédure unique a été ouverte pour l’ensemble de ces infractions », a-t-il ajouté.

L’amende contraventionnelle pour la conduite d’un EDPM (Engin de déplacement personnel motorisé) dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h peut aller jusqu’à 1500 euros. La trottinette trafiquée a été confisquée par la police.

« On pourrait en rire, sauf que l’actualité nous rappelle de façon régulière les conséquences corporelles de la mauvaise utilisation de ces machines qui appartiennent à la catégorie des EDPM, avec les hoverboards, gyropodes ou autres monoroues », note la police sur Facebook. « Certes ludiques et agréables, leur utilisation doit se faire dans le respect des règles élémentaires de prudence ».

Pour les nostalgiques, voici la vidéo des exploits du « Cap Man » belfortain.