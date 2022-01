Jura : effroi après la mort de quatre lycéens

« On sent tous un sentiment d’injustice, on se dit, pourquoi nous, pourquoi des amis, pourquoi des jeunes qui avaient tout un avenir devant eux et on est tous sidérés par cette nouvelle », a-t-elle poursuivi. « Ça va être très compliqué dans les prochains jours », a ajouté cette élève qui peine à réaliser la disparition de ses camarades dont deux étaient en terminale et deux autres en seconde, selon elle.

« Après ce drame qui touche toute la communauté éducative et tout particulièrement l’académie de Besançon, je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens », avait tweeté mercredi soir le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

« Tout le monde est atterré », avait déclaré de son côté le maire de Champagnole, Guy Saillard. Les quatre corps ont été acheminés à l’hôpital de Lons-le-Saunier pour que les proches puissent les identifier. Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame, selon le procureur qui précise qu’elle devra notamment déterminer si la vitesse pourrait être en cause.