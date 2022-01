Jura : 4 lycéens meurent dans leur voiture tombée dans le lac de Chalain

La route sur laquelle les cinq lycéens circulaient se situe en surplomb du lac jurassien, bordée par « une pente assez raide et assez boisée », a expliqué M. Pascal. Leur véhicule est toutefois passé « au seul endroit où il n’y avait pas d’arbre, en a tout de même heurté légèrement un, ce qui n’a pas suffit pour changer sa course et il est tombé dans l’eau », a-t-il poursuivi. Le rescapé « a prévenu quelqu’un qui passait par là, cette personne a ensuite alerté les secours » et une patrouille de gendarmerie a pu « très rapidement arriver sur les lieux », selon le procureur. « Les gendarmes se sont jetés à l’eau pour extraire les occupants du véhicule mais n’y sont pas parvenus », a-t-il encore relaté. Parvenus eux-aussi très rapidement sur les lieux, les pompiers n’ont pas pu, eux non plus, les sauver, a-t-il ajouté.

La jeune majeure qui figure parmi les victimes « était la propriétaire du véhicule et avait un permis de conduire, on imagine que c’est elle qui conduisait », a avancé M. Pascal. Les quatre corps ont été acheminés vers l’hôpital de Lons-le-Saunier pour que les proches puissent les identifier. Une enquête de gendarmerie a été ouverte, selon le procureur.