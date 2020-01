Jonathann Daval renvoyé aux assises pour « meurtre sur conjoint »

« Les causes de la mort (d’Alexia) sont connues : elles résultent de l’étranglement continu de la victime et non pas d’un empoisonnement », a insisté Emmanuel Dupic, qui avait également requis le rejet de cette demande. Autre déception pour les parties civiles : elles avaient demandé à ce que les poursuites à l’encontre de Jonathann Daval soient étendues aux chefs de « modification de la scène de crime » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre », Jonathann Daval ayant avoué avoir voulu brûler le corps de sa femme. Là encore, la juge d’instruction leur a opposé un refus. Selon Me Schwerdorffer, « reste en suspens un problème de qualification entre « violences volontaires » et « meurtre » sur conjoint, les premières étant moins sévèrement réprimées. Cette question fera partie des débats « juridiquement ouverts » devant la cour d’assises », a-t-il prévenu. Jonathann Daval « attend son procès », a expliqué Me Schwerdorffer. « C’est long et extrêmement tendu comme situation (…) C’est une attente extrêmement difficile à vivre. »

En moyenne en France, une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon ou ancien compagnon. Selon un décompte provisoire de l’AFP, au moins 123 femmes ont été tuées en 2019 par leurs compagnons ou leur ex. Pour 2018, le gouvernement a recensé 121 femmes tuées dans le cadre de violences conjugales.