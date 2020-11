Jonathann Daval face à la colère et la douleur de ses beaux-parents

Cette journée devrait aussi être l’occasion pour les parties civiles de déployer les thèses qu’ils distillent depuis plusieurs jours : selon elles, Jonathann a prémédité son geste et cherché à empoisonner sa femme en lui administrant, sur une longue période et à son insu, des médicaments. Ils pensent qu’il l’aurait également violée après son décès.

« Il n’y a aucun élément sérieux (…) pour alimenter les thèses (…) agitées par les parties civiles » et pas retenues par l’enquête, a balayé l’un des avocats de la défense, Me Samuel Estève. « Il y a des faits pour lesquels [Jonathann] n’est pas poursuivi », a reconnu l’un des conseils des parties civiles, Me Caty Richard. « Mais on ne doit pas faire l’économie d’informer la cour et les jurés de tout ce qui entoure le meurtre d’Alexia ».

Cette journée va être « extrêmement importante, voire cruciale », a-t-elle déclaré à l’AFP. Selon Me Richard, « ce sera l’occasion de parler de la soumission chimique qui lui était infligée » et « des conditions et des circonstances de sa mort, et des derniers outrages avec lesquels il l’a en plus salie », a-t-elle dit, évoquant une « profanation de cadavre ». Le verdict est attendu vendredi.