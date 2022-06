Jonathann Daval condamné en appel à 160 000 euros de dommages-intérêts

La cour a en revanche jugé « irrecevables » les nouvelles demandes de frais de succession formulées par les parents de la jeune femme. Jonathann Daval est condamné à verser 130 000 euros à Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, les parents d’Alexia, loin des 350 000 euros qu’ils réclamaient initialement. La sœur de la victime, Stéphanie Gay, son époux et leur fils seront respectivement indemnisés à hauteur de 18 000 euros, 8 000 euros et 3 000 euros.

« C’est une décision anecdotique dans la mesure où mes clients ont déjà été indemnisés par la Civi » (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions), a estimé auprès de l’AFP Me Jean-Hubert Portejoie, l’avocat des parents et de la sœur d’Alexia. « Reste maintenant à régler la succession d’Alexia », ajoute le conseil, « on est proche de l’épilogue ». Comme en première instance, la justice n’a pas retenu le « préjudice médiatique » invoqué par la famille de la jeune femme, une première judiciaire.

Celle-ci estimait que l’ampleur médiatique de cette affaire avait rendu « plus douloureux et difficile leur travail de deuil ». « La demande sur ce chef de préjudice médiatique était indécente. On ne peut pas se prévaloir d’un préjudice médiatique en sur-participant à cette médiatisation », selon l’avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer. Celui-ci rappelle que les parents de la victime, qui se sont largement exprimés dans les médias, ont récemment publié un livre sur l’affaire. « La cour a rendu une décision juste en remettant les parties civiles dans leur vraie position de victime et non pas de victime hors norme », a-t-il ajouté.