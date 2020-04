Jacques Calvet, le patron médiatique qui a sauvé PSA de la faillite

Jacques Calvet, décédé hier, jeudi 9 avril, à l’âge de 88 ans, a dirigé le constructeur automobile PSA (Peugeot, Citroën) durant quatorze ans, sauvant le groupe de la faillite dans les années 1980 au prix de dures restructurations qui ont forgé sa notoriété. En 1985, Jacques Calvet, homme au caractère entier, réputé inflexible, est une star des médias. Arrivé à la tête de Peugeot et Citroën trois ans plus tôt, il a sauvé un pilier de l’industrie française que beaucoup pensaient condamnés grâce à des voitures emblématiques. Du côté de la marque au lion, la citadine 205 et bientôt la berline 405 sont des succès retentissants. Le logo aux chevrons renaît avec la BX.

Ce diplômé de l’ENA, où il a côtoyé Jacques Chirac, devenu son ami, et Michel Rocard qu’il tutoie, est alors l’un des patrons les plus médiatiques du pays. Il est un des rares hommes d’affaires à être invité sur les plateaux des grandes émissions télévisées, comme L’Heure de vérité, où décroche une meilleure audience que les politiques. Il aura même droit à sa marionnette dans l’émission des Guignols de Canal Plus. Jacques Calvet a commencé sa carrière comme auditeur à la Cour des comptes en 1957. Deux ans plus tard, il entre au cabinet de Valéry Giscard d’Estaing, alors secrétaire d’État aux Finances : c’est un haut fonctionnaire et un politique qui a bataillé contre la gauche au pouvoir en France à partir de

1981.