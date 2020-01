Incendie d’une fourrière à Besançon: l’un des principaux suspects interpellé

Près d’un million d’euros de marchandises ont été rendues impropres à la consommation et 50 personnes ont été mises au chômage technique, selon le procureur. La semaine dernière, deux hommes âgés de 19 et 25 ans, respectivement soupçonnés d’avoir participé à la préparation de cet incendie et d’avoir participé à une tentative d’incendie de la fourrière la veille des faits, avaient été mis en examen et incarcérés pour association de malfaiteurs.

En effet, la veille de l’incendie, trois hommes cagoulés et armés avaient tenté sans succès d’accéder à la fourrière. La voiture visée par les malfaiteurs était une berline allemande volée fin décembre à Illzach (Haut-Rhin) et découverte par la police avec des fausses plaques d’immatriculation dans le quartier Planoise, à Besançon. Elle avait alors été placée en fourrière. Planoise, « quartier de reconquête républicaine » de près de 20 000 habitants, est le théâtre depuis plusieurs semaines de règlements de compte armés entre bandes rivales, sur fond de trafic de stupéfiants. Au moins sept personnes liées à ces trafics, âgées de 14 à 31 ans, ont été blessées par balles ces derniers mois.