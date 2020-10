Hydrogène : en Suisse, le camion du futur est déjà sur la route

Au cœur du dispositif, une association baptisée « Mobilité H2 Suisse ». Créée en 2018 elle regroupe les principaux distributeurs de carburant du pays (Avia, Migrol, Tamoil etc.), des entreprises de logistique, la grande distribution (Coop, Migros) et des fabricants d’électricité. Deuxième intervenant, « H2 Energy », entreprise suisse capable de fabriquer de l’hydrogène « vert » dans la centrale hydroélectrique d’Aarau, en Argovie. Troisième pilier : le constructeur coréen Hyundai qui fabrique en série un camion à hydrogène.

En avril 2019, Hyundai et H2 Energy fondent « Hyundai Hydrogen Mobility ». Une joint-venture qui se fait fort de fournir et faire rouler les camions, qu’elle loue ensuite aux transporteurs en « pay per use ». Compte tenu de la fiscalité suisse sur le trafic des poids-lourds, dont les véhicules non-polluants sont exonérés, le coût kilométrique de l’hydrogène est dès aujourd’hui comparable à celui du diesel. Et ne peut que baisser au fur et à mesure de l’augmentation des volumes.

La co-entreprise Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) ne cache pas son ambition, une fois la Suisse équipée, de s’attaquer au marché européen d’abord, américain ensuite.