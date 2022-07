Hydrogène : les systèmes de stockage de Faurecia retenus pour les stations de la Zero Emission Valley

1 200 véhicules et 20 stations hydrogène déployés d’ici 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes ; une partie des stations sera équipée d’électrolyseur afin de produire de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable et sans émission de CO 2 . Tel est le projet ambitieux du Zero Emission Valley (ZEV). Cette ZEV est le premier projet français de mobilité durable destiné aux flottes professionnelles. Dans ce projet, la société Air Flow a retenu Faurecia « pour fournir des systèmes de stockage d’hydrogène grande capacité », indique l’entreprise dans un communiqué de presse. « Inclus dans un conteneur de taille standard, ces systèmes de stockage d’hydrogène seront destinés à alimenter des stations de recharge situées dans la Zero Emission Valley (ZEV), un projet dont HYmpulsion est le maître d’ouvrage », détaille ensuite le communiqué. Air Flow, spécialiste de la logistique du gaz, mettra les conteneurs à disposition d’HYmpulsion, sous forme de location.

« HYmpulsion est une structure commerciale soutenue par l’ADEME et CINEA, dont les actionnaires sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires », replace le communiqué de presse. Ce projet s’inscrit dans une volonté de décarbonation des activités économiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.