Hydrogène : le permis de construire du centre de certification Isthy délivré

« Isthy réalisera ses essais, ses certifications en toute indépendance et impartialité pour le compte de constructeurs, d’équipementiers et industriels français et internationaux », poursuit l’industriel. Isthy est l’un des 29 projets inscrits dans le dispositif Territoire d’innovation, pour lequel le nord Franche-Comté a été retenu, avec le projet « Transformation d’un territoire industriel ». L’un des 24 projets retenus en France. Dans le secteur, les 29 projets représentent un investissement de 69 millions d’euros ; l’État doit concourir à hauteur de 15 millions d’euros, avec des subventions et des investissements. Ce centre de certification est installé à 34 km de Bavans, où prend place le centre mondial de recherche sur les réservoirs du groupe Faurecia.

« Le centre Iisthy se veut collaboratif et mettra à disposition ses équipements, ses connaissances industrielles et son expertise, au service des organismes de recherche publics ou privés, et de la formation », indique également Rougeot Énergie, qui s’associe à Tandem et à la Banque des Territoires pour réaliser ce projet.