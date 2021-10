Hydrogène : le coordinateur régional sera installé à Belfort

C’est un message qui installe un peu plus Belfort au cœur de la filière hydrogène. Lors de son allocution enregistrée à l’occasion du Forum Hydrogen business for climate, organisé mercredi 29 et jeudi 30 septembre, la ministre déléguée à l’industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé la nomination, à Belfort, d’un directeur de projet hydrogène (retrouvez ici toutes les annonces de la ministre). C’est « un interlocuteur unique », a-t-elle insisté. Il doit coordonner les projet et les acteurs – collectivités territoriales, établissements d’enseignements, organismes de formation, agences d’État, acteurs économiques, services de l’État – pour construire la filière en Bourgogne-Franche-Comté et favoriser les implantations. « Nous avons la volonté, du côté de l’État, de mieux accompagner les collectivités, qui sont moteurs et pilotes », détaille Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. Il y a aussi le désir « d’uniformiser », ajoute-t-il. Cette décision s’inscrit dans « un objectif stratégique national et européen » de production et de consommation d’hydrogène sous une forme « propre ». Une dynamique pour laquelle la région est « pionnière ».

Dans l’avis d’emploi de ce poste (à retrouver ici), on précise que le déploiement de cette filière en Bourgogne-Franche-Comté l’est « en particulier dans le nord Franche-Comté, qui forme un écosystème cohérent qui va de la recherche aux usages en passant par les développements industriel dans un bassin de vie partagé ». Selon l’avis d’emploi, le poste sera situé à Besançon et Belfort.