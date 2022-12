Hydrogène : la station d’Hynamics à Danjoutin prend forme

Qui dit nouvelle motorisation de bus, sous-entend nouvelles contraintes. Les ateliers étaient déjà adaptés à l’accueil des véhicules Atex (atmosphères explosives) GPL. Pour autant, les contraintes ne sont pas les mêmes avec les véhicules ATEX hydrogène. « Le GPL est un gaz lourd qui a tendance à stagner au sol, donc les détecteurs de gaz sont en bas, glisse Yannick Monnier, le directeur de la régie des transports du Territoire de Belfort (RTTB). L’hydrogène, c’est l’inverse. » Les capteurs sont installés au plafond. Avec l’hydrogène, ce que l’on surveille, c’est la concentration. Un système d’extraction a été installé sur le toit, capable de brasser 33 000 m3 d’air par heure, « soit le volume complet d’air du bâtiment renouvelé dix fois en une heure », détaille Yannick Monnier. En termes d’alerte, le système est très prévoyant. Dès que l’on atteint 10 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE), les alarmes se déclenchent ; la LIE désigne la concentration minimale au-dessus de laquelle la substance peut être explosive. « L’alarme retentit, il y a une ouverture automatique des portes et les extracteurs se mettent en route pour extraire l’hydrogène, qui se disperse dans l’air », décrit le directeur, avant d’ajouter : « L’hydrogène n’est pas un polluant. » L’objectif est d’empêcher la formation d’une poche de gaz. Si on atteint le seuil de 20 % du LIE, on coupe en plus l’alimentation générale du site. Le sol est revêtu d’un revêtement antistatique, « relié à la terre », ajoute le directeur. Dans la zone Atex, il n’y a plus de tubes en plastique et les leds sont remplacées par du verre. Les mécaniciens auront une combinaison spéciale pour éviter l’électricité statique, lorsqu’ils interviendront sur la partie des réservoirs du bus, situés sur le toit du véhicule. Ils seront aussi équipés d’un explosimètre. Les véhicules sont enfin reliés à la terre avec des prises, dès qu’ils sont dans les ateliers. Par ailleurs, tous les salariés de la RTTB seront formés. 510 000 euros ont été investis pour adapter les ateliers et former le personnel. Si l’opération est concluante, l’achat de 20 nouveaux bus est programmé pour 2025.