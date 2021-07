Hydrogène : avec Hyundai, H2SYS monte en puissance

À la fin de l’année, H2SYS, le fabricant belfortain de systèmes d’alimentation et de générateurs électriques à hydrogène, devrait compter 25 collaborateurs. En 3 ans, l’effectif a triplé. Et près d’une dizaine de personnes ont déjà rejoint ses rangs ces derniers mois. Depuis le début de l’année, l’entreprise a bénéficié de soutiens du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, du fonds Maugis et de la dynamique France Relance ; environ 5 millions d’euros ont été fléchés, permettant d’accélérer le développement de la PME. L’entreprise vient de prendre place dans ses nouveaux locaux, au Techn’Hom, à côté de l’UTBM. Dans cet espace de 1 000 m2, elle pourra assurer la production de ses produits, dont le générateur électrique Boxhy, utilisé dans l’évènementiel et ou par les pompiers allemands (lire notre article).

À l’automne, H2SYS proposera aussi un nouveau générateur, beaucoup plus puissant, le Thytan. L’objectif : développer le groupe électrogène à hydrogène le plus efficace et le plus fiable du marché. Pour répondre à ce défi, l’entreprise renforce son partenariat avec Hyundai Motor Company, qui fournit la pile à combustible. Le constructeur automobile a produit, en 2013, le premier véhicule à pile à hydrogène de série.